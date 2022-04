Prefeitura de Tapauá gasta menos com medicamentos e aponta erro no Diário Oficial

Tapauá/AM – Acerca da matéria publicada pelo Portal do Holanda sob o título “Gasto com medicamentos atinge R$ 32,9 milhões em Tapauá”, a prefeitura daquele município enviou nota de esclarecimento sem contestar as informações, mas fazendo correções ao material publicado no Diário Oficial dos Municípios, fonte da notícia publicada neste veículo.

De acordo com o documento, os gastos com medicamentos ficam situados na faixa de 30% do que foi divulgado na edição do Diário Oficial dos Municípios desta sexta-feira.

Confira a nota oficial da Prefeitura de Tapauá: