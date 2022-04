Prefeitura de São Sebastião do Uatumã abre cinco licitações em maio

São Sebastião do Uatumã/AM – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São Sebastião do Uatumã vai realizar licitações para aquisição de produtos e contração de serviços. São quatro pregões presenciais e uma concorrência pública para recuperar o sistema viário do município.

Os avisos de licitação foram divulgados na edição desta segunda-feira, dia 25, do Diário Oficial dos Municípios.

Confira os pregões:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022 - OBJETO: Formação de registro de preços para fornecimento de combustível e derivado de petróleo, para atender aos Órgãos da Administração Municipal. Data e horário: 06 de maio de 2022, às 08:30h;

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022 - OBJETO: Formação de registro de preços para fornecimento de material de informática, para atender aos órgãos da administração municipal. Data e horário: 06 de maio de 2022, às 13:30h;

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 - OBJETO: Formação de registro de preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento e montagem de moveis planejado, para atender aos órgãos da administração municipal. Data e horário: 09 de maio de 2022, às 08:30h;

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 - OBJETO: Formação de registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção de embarcação, para atender aos órgãos da administração municipal. Data e horário: 09 de maio de 2022, às 13:30h;

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a execução de recuperação e requalificação do sistema viário, no município de São Sebastião do Uatumã. Data e horário: 26 de maio de 2022, às 09:30h.

O edital e anexos estão à disposição na Comissão, no prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, localizada à Rua Justino de Melo, 175 -Centro - CEP: 69.135-000, nos dias úteis, das 08 às 12 horas.