Prefeito de Humaitá homologa licitações e omite valores a pagar

O prefeito José Cidenei Lobo do Nascimento homologou as duas licitações, apesar da omissão de informações nos documentos divulgados. A referente ao pregão presencial nº 032/2022 está relacionada à aquisição de material de consumo, tipo embalagens plásticas, para atender o setor de Alimentação Escolar e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.

