Prefeito de Boca do Acre omite valor de gastos com licitações de eventos

Boca do Acre/AM – As aquisições de material pedagógico escolar e serviços de estrutura e equipamentos para eventos estão asseguradas, conforme pregões presenciais nºs SRP 013 e 014/2022, que indicaram fornecedores, embora o documento divulgado não informe o valor das aquisições, mas apenas os valores unitários de cada item.

O prefeito de Boca do Acre, José Maria Silva da Cruz, homologou as licitações, mesmo sem que os documentos publicados, e por ele subscritos, registrassem os valores dos gastos com os quais o contribuinte vai arcar.

As empresas vencedoras do pregão presencial 013/2022, são: PS do Vale – ME, e a Evolutio Serv. de Transporte Escolar e Com. de Mat. de Construção.

O pregão presencial - SRP 014/2022, com pelo menos 70 itens e cujo valor unitário pode chegar a até R$ 54.990,00, teve quatro empresas vencedoras, que são: Legalmart Serviço e Eventos, IN Norte Representações Comerciais, João Jair Lima Feliciano, e a Wersatil Empreendimentos.