Pick-up custa mais de R$ 210 mil para Jutaí

Jutaí/AM – A compra de Pick Up, automática, cabine dupla 4x4, bancos de couro, capota marítima, capacidade para quatro passageiros e motorista, movida a diesel, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto vai onerar as receitas de Jutaí em mais R$ 210 mil, conforme pregão presencial nº 003/2022 – CML/PMJ, que elegeu fornecedor.

