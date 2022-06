Parintins ganha Dia da Toada de Boi Bumbá, confira

Além de incluir a data no calendário municipal de eventos, o texto também visa a criação “de concursos, peças e exposições culturais com o objetivo de fomentar, incentivar, apoiar, descobrir, reunir e premiar os músicos, grupos e talentos artísticos locais.”

A Câmara Municipal de Parintins aprovou o texto legal no dia 2 de maio e o prefeito Frank Luiz da Cunha Garcia o sancionou no dia 26 do mesmo mês.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.