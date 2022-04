Novo Airão tem gasto de R$ 6,3 milhões com medicamentos

Novo Airão/AM – A aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde vai onerar o município em R$ 6,3 milhões, conforme pregão presencial nº 013/2022-CPL/PMNA, que elegeu seis fornecedores.

O prefeito de Novo Airão, Roberto Frederico Paes Júnior, homologou, no dia 27 de abril, licitação que registrou o montante total de R$ 6.395.229,00, com propostas de seis empresas vencedoras para fornecer os itens licitados.

As vencedoras são: Ultrafarma Comércio de Prod. Farmacêuticos, com R$ 1.488.256,00, RM Naveca, com R$ 1.254.092,00, Decares Comércio Ltda., com R$ 1.187.177,00, AJ Med Comércio de Prod. Hosp. e Alimentícios, com R$ 1.072.740,00, E Silva dos Santos, com R$ 809.234,00, e a Figuereido Farma Comércio de Produtos Hospitalares, com R$ 583.730,00.