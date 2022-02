Nova Olinda do Norte compra embarcação por mais de R$ 220 mil

Nova Olinda do Norte/AM – A aquisição de embarcação para transporte com motor de popa, capacidade até 12 pessoas, motor quatro tempos, potência de 60 HP e acessórios como poltrona, com volante, confeccionada em alumínio 100% soldável, vai gerar gasto acima de R$ 220 mil, conforme pregão presencial nº 003/2022 – CPL/PMNON.

O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Lima Reis, homologou, no dia 22 de fevereiro, a licitação para adquirir embarcação no valor de R$ 222 mil, conforme proposta vencedora apresentada pela empresa Indra Comércio de Máquinas e Motores Ltda