MPAM vai acompanhar licitações da Prefeitura de Itamarati

O procedimento administrativo, conforme divulgado, visa ao “acompanhamento e fiscalização das rotinas administrativas dos processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Itamarati, sobretudo acerca da utilização de pregões presenciais e não disponibilização online dos editais de licitação”, informa o texto publicado no Diário Oficial Eletrônico, edição nº 2399, do MPAM.

Itamarati/AM – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) editou portaria com a finalidade fiscalizar os processos licitatórios promovidos pela administração municipal de Itamarati. A determinação está contida na portaria nº 2022/0000055542.

