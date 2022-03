Material de limpeza gasta mais de R$ 4 milhões em Novo Aripuanã

Novo Aripuanã/AM – A aquisição de materiais de limpeza em geral, para atendimento do complexo administrativo da prefeitura local vai demandar recursos acima de R$ 4 milhões, conforme pregão presencial nº. 054/2021 - CPL/SRP, que elegeu empresas fornecedoras.

O prefeito de Novo Aripuanã, Jocione dos Santos Souza, firmou a homologação da licitação que registro o valor de R$ 4.182.377,50, em regime de registro de preços, para compra dos itens licitados.

A licitação teve seis empresas vencedoras que são: Gilson de Queiroz Branco, com R$ 677.190,00; JA Lobo Cardoso, com R$ 687.395,00; Manoel Soares Filho, com R$ 669.635,00; R. de Q. Branco, com R$ 708.050,00; Valdenor Palheta Costa, com R$ 700.057,50 e a ZL Cardoso, com R$ 740.050,00.