Material de expediente leva R$ 112 mil da Câmara de Borba

Borba/AM – A compra de material de expediente para atender gabinetes e setores do Poder Legislativo de Borba vai custar R$ 112 mil, conforme pregão presencial por registro de preço (SRP) nº 002/2022-CPL/CMB, que elegeu fornecedores.

O presidente da Câmara Municipal de Borba, vereador Jacimar Batista Rabelo, homologou licitação que teve como total de propostas o valor de R$ 112.334,70, com duas empresas vencedoras.

As empresas M M B Lopes Com. e Representações, que arrematou itens no montante de R$ 72.196,00, e a Avenida Com. de Prod. Alimentícios e Art. de Papelaria, com 40.138,70, são as vencedoras do pregão.