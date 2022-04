Materiais de laboratório e hospitalar custam R$ 4,8 milhões a Tapauá

Tapauá/AM – A aquisição de material odontológico, laboratorial e materiais hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai utilizar recursos de R$ 4,8 milhões, em conformidade com o pregão presencial para registro de preços nº 002/2022–SRP, que elegeu fornecedores.

O prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade de Almeida, homologou, no dia 31 de março, a licitação que registrou o valor total de R$ 4.852.685,20, distribuídos entre quatro empresas vencedoras do pregão.

A empresa RM Naveca, com R$ 1.961.381,25, equivalente a cerca de 40% do total, arrematou itens em maior volume. As demais vencedoras são: RR Comércio de Prod. Farmacêuticos e Hospitalares, com R$ 610.379,85; IAS Comércio de Produtos Hospitalares, com R$ 1.571.270,94, e a Agerdan Barroso Junior, com R$ 709.653,16.