Máquinas pesadas custam quase R$ 10 milhões a Rio Preto da Eva

Subscrita pelo prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson José de Souza, o documento registra um total de 76.800 horas locadas em equipamentos pesados com valor – apurado pelo Portal do Holanda - de R$ 9.780.000,00.

Rio Preto da Eva/AM – Os gastos com a locação de máquinas pesadas pela prefeitura local vão ficar próximos de R$ 10 milhões, de acordo com ata de registro de preços e definição da empresa prestadora do serviço, referentes ao pregão presencial 002/2022.

