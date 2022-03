Mapa do Turismo Brasileiro inclui Atalaia do Norte

Atalaia do Norte/AM – O município de Atalaia do Norte foi reinserido no Mapa do Turismo Brasileiro. A atualização do Mapa com a inclusão de Atalaia do Norte, no polo Alto Solimões, e mais três municípios do Amazonas, foi divulgada na segunda-feira, dia 28. A entrada de Atalaia só foi possível graças a articulação da Prefeitura de Atalaia do Norte, que fez esforços para cumprir os requisitos necessários para a reinserção.

De acordo com Denis Paiva, prefeito de Atalaia do Norte, a partir do momento em que o município é incluído no Mapa, ele tem uma outra visão por parte do Governo Federal.

Festa pela inclusão

Para celebrar a inclusão de Atalaia do Norte no Mapa do Turismo Brasileiro, a Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), com o apoio da Prefeitura de Atalaia do Norte, realiza no próximo dia 8 de abril, na praça de alimentação Vale do Javari, evento que vai explorar o potencial turístico do município, com a apresentação de atrações culturais, exposição de artesanatos, danças típicas e músicas regionais.

Turismo nacional e regional

O Mapa tem como objetivo principal orientar a atuação do Sistema Nacional do Turismo no desenvolvimento, regionalizado e descentralizado, das políticas públicas nos territórios nele identificados. A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) é responsável por homologar as informações dos municípios inseridos no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa).