Manutenção do site da Prefeitura de Parintins ganha contrato

Originado do pregão presencial nº 085/2021-PMP, o contribuinte vai pagar R$ 72 mil pela manutenção no período de 12 meses, informa o documento firmado pelo prefeito Frank Luiz da Cunha Garcia.

Parintins/AM – A Prefeitura de Parintins assinou, no último dia 17, o contrato nº 001/2022, para manutenção de seu site e do sistema de transparência, informa extrato divulgado nesta segunda-feira, dia 24, pelo Diário Oficial dos Municípios.

