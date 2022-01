Manacapuru: obras em escola e quadra custam R$ 1,2 milhão

Manacapuru/AM – Reforma de escola e construção de quadra poliesportiva vão ter custo de R$ 1,2 milhão em Manacapuru, conforme tomada de preços nº 027/2021, que definiu empresa e valor das obras. A Escola Municipal Maria do Socorro Queiroz Farias, localizada na avenida Correnteza, vai ter obras de reforma além da construção de quadra poliesportiva com gasto de R$ 1.289.132,57, informa homologação do prefeito Betanael D’Angelo. A empresa responsável pelas obras é a AT Avelar – Eireli, explicita o documento firmado no último dia 17 de janeiro pelo prefeito de Manacapuru.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.