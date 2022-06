Licitações de Carauari enfrentam investigação do MP-AM por fraude

Carauari /AM – Os processos licitatórios ocorridos no período de 2012 a 2015, no município de Carauari estão sob apuração por parte do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Procedimento instaurado visa “apurar as condutas de associação criminosa, peculato, fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório e lavagem de capitais.”

O procedimento investigatório nº 06.2019.00001304-7, que tem como relatora a procuradora Neyde Regina Demósthenes Trindade, investiga supostas irregularidades cometidas “sob a forma de organização criminosa, no município de Carauari.” A investigação teve origem Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O Conselho Superior do MP-AM negou o arquivamento do procedimento, que havia tido “Promoção de arquivamento fundamentada na ausência de justa causa para a propositura de ação penal”, e ordenou o “retorno do procedimento ao órgão de origem para dar continuidade ao procedimento” (sic).