Jutaí vai pagar mais de R$ 300 mil por assessoria jurídica

De acordo com a homologação da inexigibilidade de licitação nº 003/2021 efetivada pelo prefeito de Jutaí, Pedro Macário Barboza, a empresa prestadora do serviço, a Rabelo Advocacia Especializada/Cassia Rabelo Sociedade Individual de Advocacia, o município vai desembolsar a importância de R$ 306.000,00 pela assessoria jurídica.

procuradoria e consultoria para o município de Jutaí perante a Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Tribunal de Contas (TCE-AM), Tribunal Superior, entre outros, vai ter custo superior a R$ 300 mil no exercício de 2022.

