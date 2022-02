Informática e alimentos têm licitações abertas em Ipixuna

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, destinado a suprir as necessidades básicas da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental e ensino infantil das escolas municipais do município de Ipixuna.

Ipixuna/AM – Gêneros alimentícios, suprimentos de informática e material de expediente estão entre os objetos de licitações abertas no município de Ipixuna. Os avisos foram divulgados na edição desta segunda-feira, dia 14, no Diário Oficial dos Municípios.

