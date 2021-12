Iluminação pública em Presidente Figueiredo vai ser a LED

Presidente Figueiredo/AM – A iluminação pública de Presidente Figueiredo vai ter cerca de 1500 luminárias convencionais trocadas por luminárias LED com potência máxima de 60W, além de outros implementos como braço de iluminação de 2 e 3 metros, entre outros, serão adquiridos. O material a ser empregado, assim como os serviços de instalação das novas luminárias LED ficarão a cargo da HSX Engenharia e Construções, vencedora da licitação na modalidade pregão presencial, nº 035/2021, que cobrou R$ 3.777.986,00 pelos implementos e serviços. O contrato entre a Prefeitura de Presidente Figueiredo e a HSX Engenharia tem duração de 12 meses e a prefeita Patrícia Lopes Miranda já homologou a licitação.

