Gestão da Semed sob Bi Garcia está em investigação do MPAM

Parintins/AM - Um inquérito civil foi aberto no Ministério Público do Amazonas (MPAM) com o objetivo de investigar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Parintins, no período de gestão do prefeito Frank Luiz da Cunha Garcia, o Bi Garcia.

De acordo com o promotor de Justiça Marcelo Bitarães de Souza Barros, a investigação foi instaurada em conformidade com a notícia de fato nº 165.2019.000024, a qual denuncia possíveis irregularidades na Semed.

Para o promotor Marcelo Bitarães, é função do MPAM defender a ordem pública e os interesses sociais, além de ser da alçada do MP a promoção de inquérito civil, acompanhar e fiscalizar políticas públicas e institucionais do Estado e municípios.