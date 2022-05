Gastos com suprimentos são de quase R$ 4 milhões em Atalaia do Norte

As empresas vencedoras são: P Cardoso Barbosa, com R$ 1.154.885,00, Comercial J. Ribeiro, com R$ 1.087.455,00, LF Reprografia e Serviços, com R$ 907.400,00, e a Fronteira – Comércio e Serviços, com R$ 774.400,00.

Atalaia do Norte/AM - A aquisição de suprimentos de informática para atender as secretarias municipais exige gasto próximo a R$ 4 milhões, conforme pregão presencial–SRP nº 004/2022-CPL/PMATN, que acatou quatro propostas de fornecimento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.