Gastos com medicamentos são de R$ 1,8 milhão em Tefé

As empresas contratadas são a Souza e Souza Comércio de Ferragem e Serviços de Construção Ltda., com itens no valor de R$ 993.643,30; e a R D Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., com itens no valor de R$ 868.070,93.

De acordo com o documento, firmado pelo prefeito de Tefé, Nicson Marreira Lima, em 7 de fevereiro e com vigência até o dia 25 de junho de 2022, a aquisição de medicamentos vai consumir R$ 1.861.714,23.

