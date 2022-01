Gasto com higiene e limpeza em Tabatinga é de R$ 2,36 milhões

Tabatinga/AM – As unidades administrativas municipais de Tabatinga receberão material de higiene e limpeza que vão custar mais de R$ 2,3 milhões ao contribuinte, conforme licitação por pregão presencial nº 042/2021-CPL/PMTBT. Foram cinco as empresas vencedoras da licitação, cuja soma dos itens atingiu o valor de R$ 2.363.333,10. A W Santos Chaves arrematou o maior quinhão ao ficar com R$ 949.955,50, equivalente a 40% do total. Em seguida ficou a M Cavalcante dos Santos, que arrematou o fornecimento de itens até o valor de R$ 584.280,00, equivalente a 25% do total. Os restantes 35% foram distribuídos entre J Rodrigues Vitor (R$ 192.158,00); Vanderlei Damasceno Zaguri (R$ 313.877,60) e José Carlos da Silva Alves Comércio, com R$ 323.062,00. A licitação foi homologada pelo prefeito de Tabatinga, Saul Nunes Bemerguy, no dia 29 de dezembro.

