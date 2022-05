Gasto com combustíveis atinge R$ 4,55 milhões em Boa Vista do Ramos

As empresas que vão fornecer os itens licitados são: Auto Posto Sophia Ltda., com R$ 3.646.179,40, e o Pontão Leiliane Com. de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., com R$ 912.640,00.

O prefeito Eraldo Trindade da Silva, de Boa Vista do Ramos, homologou, no dia 28 de abril, a licitação que registrou o valor total de R$ 4.558.819,40, originado de duas propostas acatadas como vencedoras.

Boa Vista do Ramos/AM – A aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos destinados à manutenção das atividades e ações executadas pela prefeitura local vai gerar gasto de R$ 4,55 milhões, de acordo com o pregão presencial por SRP Nº 008/2022, que elegeu fornecedores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.