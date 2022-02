Gás, refrigerante e pão gastam mais de R$ 1 milhão em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo/AM – O fornecimento de material de consumo como carga de gás, água mineral, gelo, refrigerante e pães vai ultrapassar a marca de R$ 1 milhão na prefeitura local, conforme pregão presencial nº 012/2022–SRP/CML, que recebeu propostas e elegeu empresas fornecedoras.

A prefeita Patrícia Lopes Miranda homologou licitação que totaliza em R$ 1.022.882,64 os itens licitados, os quais vão ser fornecidas, em maior parte, pela empresa Agromarcos Com. Varej. de Prods. Alimentícios e Agropecuários, que arrematou itens no montante de R$ 568.460,31, equivalente a 55% do total.

Em seguida vem a E S Souza Com. de Produtos Alimentícios, com R$ 421.440,83, cerca de 41% dos itens licitados, enquanto Daiane B da Silva, com R$ 32.981,50, vai fornecer o restante.