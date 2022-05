Festa do Leite faz show de R$ 600 mil com Wesley Safadão em Autazes

O prefeito de Autazes, Andreson Adriano Oliveira Cavalcante, ratificou a inexigibilidade nº 02/2022, que autoriza a contratação da empresa WS Shows Ltda., por R$ 600.000,00, a qual representa os direitos artísticos do cantor Wesley Oliveira da Silva, para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na realização do evento.

Autazes/AM – A Festa do Leite 2022, que vai acontecer no dia 31 de julho próximo, em Autazes, vai gastar recursos da ordem de R$ 600 mil, de acordo com a inexigibilidade nº 02/2022, que indicou o cantor Wesley Oliveira da Silva – o Safadão - para realização do show.

