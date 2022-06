Falta de manutenção em hospital de Nova Olinda do Norte é investigada

Nova Olinda do Norte/AM - A Promotoria de Justiça de Nova Olinda do Norte instaurou inquérito civil para investigar a manutenção estrutural do prédio e a falta de equipamentos de trabalho, como o mamógrafo, raio-x de 300 AM, microcentrífuga, ultrassom, desfibrilador e autoclave, do Hospital Dr. Galo Manuel Ibanez. O inquérito foi instaurado no dia 27 de maio deste ano pelo promotor de Justiça Cláudio Facundo de Lima, titular da PJ.

“O MP teve ciência do caso após o recebimento de uma denúncia relatando a situação, então, instauramos o inquérito e requisitamos da Secretaria Municipal de Saúde e da diretoria do hospital algumas informações acerca do caso. Ambas têm o prazo de 15 dias para apresentarem informações referentes a manutenção do prédio do hospital e sobre a falta de equipamentos no local”, explicou o promotor de Justiça.