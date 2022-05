Escola e ginásio poliesportivo custam mais de R$ 3,5 milhões a Parintins

O prefeito de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia, homologou as licitações – que somam R$ 3.533.836,38 - e autorizam as obras. Pela tomada de preços nº 008/2022-CML/PMP, será construída a escola com dez salas de aula, cuja empresa vencedora é a EFN Mesquita, no valor de R$ 1.953.883,58.

Parintins/AM – A construção de uma escola com dez salas de aula, para atender à educação infantil, e de um ginásio poliesportivo na Escola Santa Luzia, em Parintins, vão exigir recursos acima de R$ 3,5 milhões, conforme tomadas de preços nº 008/2022 e nº 004/2022, que elegeram as empresas construtoras.

