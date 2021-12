Equipamentos de informática vão custar R$ 216 mil a Eirunepé

Eirunepé/AM – A Câmara Municipal de Eirunepé vai adquirir equipamentos de informática e já licitou empresa para fornecer os itens que incluem computadores, scanners, teclados, entre outros. A ata de registro de preços tem prazo de 12 meses. A empresa responsável pelo fornecimento dos equipamentos e vencedora do pregão presencial nº 005/2021-SRP é a CCN de Sena Tecnologia da Amazônia, que arrematou todos os 11 itens do pregão ao preço de R$ 216.649,05. O presidente da Câmara Municipal de Eirunepé, Maylson Vieira de Araújo, homologou a licitação no último dia 27 de dezembro. Clique para baixar arquivo





