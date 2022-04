Empresas têm empate em licitação de R$ 1 milhão em Novo Airão

Novo Airão/AM - A compra de camisas para prefeitura local vai onerar o município em mais de R$ 1 milhão, conforme pregão presencial nº 008/2022-CPL/PMNA, que elegeu três empresas fornecedoras.

O prefeito de Novo Airão, Roberto Frederico Paes Júnior, homologou, no dia em 21 de março, a licitação que acatou propostas que totalizam o valor de R$ 1.044.000,00 para o objeto licitado.

As empresas J A de Carvalho, com R$ 468.000,00, e a Nasser Indústria e Comércio de Confecção, também com R$ 468.000,00, somadas têm R$ 936 mil e levam cerca de 90% do total, enquanto a R G Xavier Guimarães, com R$ 108.000,00, fica com o restante.

A publicação, na parte referente à R G Xavier Guimarães, apresenta incorreção no valor por extenso: “...inscrita no CNPJ; 32.969.749.0001-38, vencedor no item 05, com valor global de R$ 108.000,00 (cento e oito milhões)...”