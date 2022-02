Em Presidente Figueiredo, alimentação escolar consome mais R$ 1,7 milhão

Quem ficou com a maior parcela dos itens licitados foram os Produtores do Projeto Uatumã, com R$ 1.399.826,60, enquanto a Cooperativa dos Produtores Rurais de Borba (Coopbor) arrematou itens no valor de R$ 334.595,80.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.