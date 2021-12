Em P. Figueiredo, saúde recebe equipamentos por R$ 164 mil

Presidente Figueiredo/AM – Com verbas oriundas de emenda parlamentar, a prefeitura de Presidente Figueiredo vai adquirir equipamentos para saúde no valor de R$ 164 mil. De acordo com o pregão presencial nº 056/2021-CML, as vencedoras da licitação foram as empresas JFB Comércio e Serv, de Prods. Médicos e Hospitalares, que vai fornecer R$ 115.984,00; a RB Comércio de Prods. Farmacêuticos, arrematou R$ 28.872,00, e a WN Comércio Odonto-Cirúrgico, com R$ 19.615,85. O despacho de homologação da prefeita Patrícia Lopes Miranda foi publicado na edição desta terça-feira, 28, e prevê prazo de 30 dias para os preços registrados, que totalizam R$ 164.471,85.

