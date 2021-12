Em Borba, utensílios para cozinha podem gastar mais de R$ 193 mil

Conforme o pregão eletrônico nº 036/2021, as empresas credenciadas a fornecer os produtos são: MMB Lopes – Eireli, com o valor de até R$ 81.020,50; Primo Comércio de Gêneros Alimentícios, que arrematou 11 itens e tem quota de R$ 110.040,50, assim como a T da S Lustosa Comércio e Serviços, com dois itens no valor de R$ 2.547,00.

Borba/AM - Nos próximos 12 meses, o município de Borba, que tem cerca de 42 mil habitantes, segundo o IBGE, pode adquirir utensílios no valor de R$ 193,6 mil, de acordo com o extrato da ata de registro de preços nº 018/2021-CPL/PMB, divulgado nesta sexta-feira, dia 17.

