É maior que R$ 2,6 milhões custo com material de limpeza em Jutaí

Jutaí/AM – Com seis empresas vencedoras na licitação para aquisição de material de limpeza, conforme pregão presencial Nº 040/2021-SRP, as despesas com esses itens vão ascender a mais de R$ 2,6 milhões em Jutaí.

De acordo com documentos divulgados e sancionados pelo prefeito Pedro Macário Barboza, a despesa com esse tipo de material para prefeitura local vai ser de R$ R$ 2.609.254,00.

Entre as seis vencedoras, a empresa M de M Freire teve a maior participação, arrematando itens no valor de R$ 720.391,00, equivalente a cerca de 28% do total licitado.

Veja a participação das demais empresas:

J R Mendes Fermin R$ 436.398,50

Francisco Cintra da Silva R$ 476.039,00

L C P de Araújo R$ 431.600,00

I Cintra da Silva R$ 431.121,50

M P Comércio de Mat. de Construção R$ 113.704,00