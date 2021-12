Custo do kit escolar para estudantes do Iranduba é de R$ 209 mil

Iranduba/AM – Os estudantes da rede escolar municipal de Iranduba vão receber material didático, conforme licitação realizada pela prefeitura local que definiu os fornecedores. São três as empresas vencedoras da licitação por pregão eletrônico nº 030/2021-CPL. A Pollyana Melo da Silva Lustosa pode fornecer até R$ 151.379,00, equivalente a 72% do total de R$ 209.455,00. O restante ficou entre a ML da Rocha Serviços, com 38.636,00, e a SB Freire, com R$ 19.440,00. A licitação foi adjudicada pelo prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz de Lima, no dia 14 de dezembro, com publicação no Diário Oficial dos Municípios edição do dia 24 de dezembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.