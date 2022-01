Contratos de combustíveis em Tonantins gastam R$ 3,7 milhões

Tonantins/AM – Contrato de 3 meses firmado pela Prefeitura de Tonantins prevê consumo de combustíveis que se aproxima da marca dos R$ 3,7 milhões. Assinado no dia 29 de dezembro de 2021, o termo aditivo ao contrato nº 100-A/2021/PMTNT acrescenta mais R$ 580.750,00 ao valor original do contrato, de R$ 3.109.977,50 para compra de combustíveis. O contrato original foi firmado entre a Prefeitura de Tonantins e a empresa Ozenyl Cury de Castro no dia 1º de outubro de 2021. O valor do contrato original mais o acréscimo efetivado no dia 29 de dezembro totalizam R$ 3.690.727,50.

