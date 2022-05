Construção de quatro escolas custa R$ 570 mil a Humaitá

Humaitá/AM – A construção de quatro escolas no município vai demandar recursos na faixa de R$ 570 mil, conforme as tomadas de preços nºs 1, 2, 3 e 4/2022, que elegeram empresas para tocar as obras.

O prefeito de Humaitá, Jose Cidenei Lobo do Nascimento, homologou, no dia 10 de maio, as licitações citadas, que registraram quatro propostas vencedoras, a favor de duas empresas, totalizando o valor de R$ 570.201,90.

A Construtora Nogueira vai faturar R$ 262.979,82 para construir as unidades escolares a seguir: tomada de preço nº 001/2022, referente à construção de Escola Municipal Edmee Brasil, na comunidade Mirari, no rio Madeira, por R$ 108.176,08. Assim como a obra da tomada de preço nº 004/2022, da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores, na comunidade Flechal, no rio Madeira, por R$ 154.803,74.

Já a DSB Construções e Saneamento, que vai faturar R$ 307.222,08, ficou responsável pela construção da Escola Indígena Cujubim, localizada na BR-319 – Km 40, aldeia Cujubim, rio Ipixuna – área rural município – relativa à tomada de preço nº 002/2022, por R$ 152.817,77, assim como a obra da tomada de preço nº 003/2022, para construção da Escola Municipal Santa Rita – comunidade Pacoval – rio Madeira, por R$ 154.404,31.