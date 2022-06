Compra de material elétrico gasta R$ 6,6 milhões em Tabatinga

C Felipe Peixoto Moreno, com R$ 2.496.394,60

Tabatinga/AM – A aquisição de material elétrico para atender as secretarias municipais da prefeitura local consomem recursos no montante de R$ 6,6 milhões, conforme pregão presencial – SRP nº 023/2022-CPL/PMTBT, que acatou três propostas de fornecedores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.