Combustíveis consomem mais de R$ 8 milhões de Manicoré

Manicoré /AM – A aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para as demais secretarias da prefeitura local vai consumir recursos na faixa acima de R$ 8 milhões, conforme definido pelo pregão presencial nº 026/2022– CPL/PMM, que elegeu as fornecedoras.

O prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, homologou, no dia 24 de fevereiro, licitação com quatro empresas vencedoras que totaliza em R$ 8.135.000,00 os gastos com combustíveis pelo município.

Entre as vencedoras, a Manicoré Comércio de Combustíveis obteve a maior parcela, com R$ 3.600.000,00, equivalente a 44% do total; seguida de F Fernandes da Silva - ME, com R$ 2.825.000,00, ou 35% do total.

As outras vencedoras são a Francisco da Costa Gomes, com R$ 1.470.000,00, e a H Victor S de Oliveira, com R$ 240.000,00.