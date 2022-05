Com Tierry no palco, Itapiranga paga R$ 180 mil por show

Conforme documento divulgado no Diário Oficial dos Municípios, edição desta quarta-feira, dia 25 de maio, o presidente da Comissão Municipal de Licitação, Aldemir Almeida de Azevedo, tornou público o resultado do processo para contratar o cantor Tierry, que tem sucessos como “O pai das crianças”.

