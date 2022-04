Banda fatura R$ 350 mil no aniversário de Itacoatiara

A apresentação artística da banda "Os Barões da Pisadinha", no 148º aniversário de Itacoatiara, vai gerar despesa de R$ 350.000,00, a favor da empresa Terraxx Locações e Execuções – Eirel, conforme despacho do prefeito Mario Jorge Bouez Abrahim, onde a inexigibilidade é por ele reconhecida.

