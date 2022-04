Atualização da planta de Caapiranga custa mais de R$ 330 mil

Caapiranga/AM – A contratação de serviços para executar o levantamento planialtimétrico por meio de aerofotogrametria com drones, para atualização da planta genérica de valores do município, gera despesa acima de R$ 330 mil, conforme pregão presencial nº 004/2022 - CPL/PMC, que elegeu fornecedor.

