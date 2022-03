Asfaltar acesso viário a escola custa R$ 2,4 milhões em Caapiranga

O prefeito de Caapiranga, Francisco Andrade Braz, homologou, no dia 16 de março, tomada de preços que acatou a proposta da empresa HC Cassiano Construções, no valor de R$ 2.404.415,72, como vencedora, a qual vai tocar os serviços objeto da licitação.

Caapiranga/AM – A contratação de empresa para executar a pavimentação asfáltica no município – acesso viário para a Escola Novo Horizonte – exige gastos na faixa de R$ 2,4 milhões, tomada de preços nº 001/2022-CPL/PMC, que definiu prestador do serviço.

