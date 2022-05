Aniversário de Humaitá tem competições sem divulgar custo

As empresas vencedoras da licitação que esconde valores são: JRP Representações Com. e Serviços, FL Nascimento – ME e a Franklin RP de Carvalho & Cia Ltda.

O prefeito de Humaitá, José Cidenei Lobo do Nascimento, homologou a licitação, mas os documentos firmados por ele e divulgados são omissos ao não informar quanto será pago a cada empresa vencedora, muito menos o valor total do ônus à prefeitura local.

