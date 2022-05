Alimentos para merenda escolar gastam R$ 2,2 milhões de Borba

Borba/AM – A aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar das creches e escolas da rede municipal de ensino vai demandar recursos da ordem de R$ 2,2 milhões, de acordo com pregão eletrônico (SRP) nº 012/2022-CPL-PMB, que elegeu fornecedores.

O prefeito de Borba, Simão Peixoto Lima, homologou, no dia 12 de maio, licitação que acatou quatro propostas vencedoras, totalizando o valor de R$ 2.224.208,00.

As empresa que arremataram itens e vão fornecer os produtos são: Du Primo Com. de Gêneros Alimentícios, com R$ 1.585.395,00, MMB Lopes Com. de Alimentos e Representações, com R$ 624.273,00, A Câmara de Oliveira, com R$ 10.740,00, e a Freire e Assante Ltda., com R$ 3.800,00.