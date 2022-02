Agricultura familiar tem reforço de R$ 1 milhão em Boa Vista do Ramos

O prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade da Silva, homologou licitação que registra gastos de R$ 1.018.400,00 para atender o objeto do pregão presencial nº 001/2022, que teve duas empresas vencedoras:

