Aditivos a contratos gastam acima de R$ 2,7 milhões no Careiro

Os acréscimos somam R$ 2.739.112,55 e a Hieron Construções foi beneficiada com R$ 1.209.016,04, cerca de 44% do total, em seus três contratos que tiveram “aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro”.

Os seis aditivos, datados do último dia 17 de março e subscritos pelo prefeito do Careiro, Nathan Macena de Souza, se referem aos contratos firmados com as empresas VR Construções, Tecnick Construtora, Albatroz Construções e Reformas e a Hieron Construções.

