Abastecimento de água gasta mais de R$ 26 milhões de Manicoré

Manicoré/AM – A compra de material elétrico, hidráulico, equipamentos, bombas, ferramentas e acessórios para o Sistema de Abastecimento de Água (Sisagua) vai gerar despesa acima de R$ 26 milhões ao município, conforme pregão presencial SRP nº 058/2022 – CPL/PMM, que definiu valores e elegeu fornecedores.

O prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, homologou, no dia 27 de abril, a licitação que registrou montante no total de R$ 26.337.163,00, originado de três propostas vencedoras. A empresa Ademar Xavier de Azevedo, com R$ 21.369.920,00, equivalente a cerca de 81% do total, arrematou o maior valor dos itens licitados.

As outras duas empresas vencedoras são: Francisco da Costa Gomes Ltda., com R$ 4.125.443,00, e a C Pantoja da Silva, com R$ 841.800,00.