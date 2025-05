Amazonas registra 396 casos de esporotricose no mês de maio

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) divulgou, na terça-feira (27), o informe epidemiológico de esporotricose humana e animal, uma infecção subcutânea causada por fungos do gênero Sporothrix. De acordo com o documento, o total de registros da doença já chega a 396 no mês de maio, sendo 70 em humanos e 326 em animais.

No Amazonas, de 1º de janeiro até o dia 27 de maio, foram notificados 779 casos de esporotricose humana, sendo 603 confirmados e 110 estão em investigação. Do total de casos, 70 são do mês de maio. Não há óbitos relacionados à doença. Os casos confirmados correspondem a pessoas residentes em Manaus (569), Presidente Figueiredo (19), Barcelos (4), Manacapuru (3), Maués (2), Rio Preto da Eva (2), Careiro (1), Iranduba (1), Silves (1) e Tabatinga (1).

Esporotricose animal - No Amazonas, de 1º de janeiro a 27 de maio, foram notificados 2.105 casos de esporotricose animal, sendo 1.950 confirmados e 1.071 em tratamento. Do total de casos, 326 são do mês de maio. Foram registradas 855 eutanásias/óbitos. A maior quantidade de animais é de gatos (97,2%), seguidos de cães (2,8%). Os animais envolvidos são, em maioria (66,6%), machos.

A esporotricose é uma infecção causada por fungos do gênero Sporothrix, presentes de forma natural no solo, nas cascas de árvores e na vegetação em decomposição. Esse fungo pode infectar humanos, gatos, cães e outros mamíferos.

A transmissão para seres humanos ocorre quando o fungo entra em contato com a pele ou mucosas, geralmente por meio de ferimentos causados por espinhos, lascas de madeira ou palha que estiveram em contato com vegetais contaminados. Caso haja suspeita de esporotricose em humanos, é fundamental buscar atendimento médico imediatamente.

Os animais também podem ser transmissores da doença, passando o fungo para humanos e outros animais por arranhaduras, mordeduras, lambeduras ou pelo contato com secreções respiratórias e lesões cutâneas ou nas mucosas.

Para prevenir a infecção, recomenda-se que cães e gatos não circularem nas ruas sem supervisão. Isso reduz o risco de exposição ao fungo. Se houver suspeita de esporotricose em animais, é crucial levá-los ao veterinário com urgência.